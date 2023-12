Inter, esami per De Vrij e Dumfries: condizioni e tempi di recupero

De Vrij e Dumfries, condizioni e tempi di recupero. Quali gare saltano?

L'Inter, attraverso il proprio sito ufficiale ha informato sull'esito degli esami e sulle condizioni fisiche dei due olandesi. Per De Vrij, si legge, si tratta di "Risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra", mentre per Dumfries gli accertamenti hanno riscontrato un "Risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra". I due calciatori nerazzurri, si apprende dalla nota dell'Inter, "saranno rivalutati nella prossima settimana". Entrambi saranno quindi costretti a saltare il match di sabato di campionato a San Siro con l'Udinese. e, molto probabilmente, anche la sfida di Champions League contro la Real Sociedad, ma i tempi di recupero potrebbero anche arrivare a 20 giorni e in questo caso i due olandesi salterebbero anche la Lazio in campionato e il Bologna in Coppa Italia.