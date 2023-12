Inter, Thuram sgambetta Pavard: lo scherzo è virale

Inter, lo scherzo di Thuram a Pavard

Al termine della sfida a incuriosire il pubblico è stato invece un siparietto molto divertente tra Thuram e Pavard. Quest'ultimo, ancora infortunato, al triplice fischio è sceso in campo per congratularsi con i compagni ed è stato vittima di uno scherzo diventato subito virale sui social. Thuram ha infatti sgambettato il compagno di squadra fino a farlo cadere a terra. Immediata la reazione del difensore che ha iniziato a rincorrerlo per tutto il campo cercando di afferrarlo in modo scherzoso per vendicarsi.