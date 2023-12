Inter-Udinese 4-0: Calhanoglu, Dimarco, Thuram e Lautaro show

Inter-Udinese, tabellino e statistiche

Inter show: tre gol in sette minuti

L'Inter parte forte e schiaccia l'Udinese nella propria metà campo: al 9' Lautaro Martinez serve Dimarco e poi si apposta sul primo palo, pronto a ricevere il suggerimento del compagno: il suo colpo di testa si perde sul palo. Passano tre minuti e Dimarco, dal dischetto del rigore, calcia a colpo sicuro, trovando la pronta risposta di Silvestri. L'Udinese risponde con una giocata di Pereyra, che sfiora il palo alla sinistra di Sommer. Samardzic, fischiato da San Siro, sale in cattedra e permette all'Udinese di uscire dal guscio: Pereyra, dal dischettod el rigore, non riesce a girare un servizio di Ebosele: dalla parte opposta Thuram svetta di testa su un cross di Dimarco e manda alto sopra la traversa. Al 25' Calhanoglu spara un bolide dal limite, sfiorando il palo. Al 34', l'episodio che cambia la gara: Perez trattiene Lautaro Martinez e Di Bello, richiamato dal Var, concede il rigore. Dal dischetto Calhanoglu è freddo e spiazza Silvestri. Al 42' arriva il raddoppio: Lautaro Martinez ruba palla al limite dell'area e serve Calhanoglu, assist per Dimarco, che col mancino scarica una botta fortissima alle spalle di Silvestri. Passano due minuti e arriva anche il terzo gol: Thuram, da sotto misura, gira in rete un perfetto assist di Mkhitaryan.

Serie A, il calendario

Lautaro Martinez cala il poker

Ad inizio ripresa Inzaghi richiama Thuram e Bastoni ed inserisce Arnautovic e Carlos Augusto. I nerazzurri abbasano i ritmi e l'Udinese prova ad affrontarne: Payero supera due uomini e calcia, sfiorando la tarversa. Al 67' gol annullato a Lucca per fuorigioco. Nel resto della gara, l'Inter prova in tutti i modi a portare al gol Lautaro Martinez: il capitano nerazzurro ci riesce a cinque minuti dal novantesimo, con un bolide di destro dal limite dell'area di rigore. Con questo successo, l'Inter torna in testa alla classifica, con 38 punti; due in più della Juventus.