Inzaghi replica al Verona: "Gomitata di Bastoni? Anche io ho perso così"

Il caso di Inter-Verona difficilmente smetterà di far parlare a breve. Nel finale della partita è successo di tutto: dal rigore sbagliato al 100esimo minuto da Henry fino al gol decisivo di Frattesi. Ma il focus è tutto per la gomitata di Bastoni pochi secondi prima che il centrocampista segnasse .

Ai microfoni di Dazn, il direttore sportivo dell'Hellas Verona Sean Sogliano si è espresso così: "Non è giusto quello che è successo oggi, con il rispetto di tutto. Le spiegazioni dopo servono a poco, è successa una cosa veramente molto grave. Io voglio rispetto per una squadra che ha messo orgoglio in campo con tutti i limiti che ha, oggi la dignità di veronesi è stata calpestata per una cosa molto grave" (clicca QUI per leggere le parole complete). A questo ha risposto l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi.