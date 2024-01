Bastoni e la gomitata in Inter-Verona, furia social: "Tutto regolare?"

Finale pazzesco in Inter-Hellas Verona . Frattesi segna il gol del vantaggio in pieno recupero e pochi minuti dopo Henry sbaglia il rigore che potevare regalare il pareggio alla squadra di Baroni.

Polemiche verso i giocatori nerazzurri per l'esultanza in faccia all'attaccante avversario dopo l'errore, ma sui social gli utenti si sono scatenati a causa della gomitata di Bastoni in occasione del gol di Frattesi.

Inter-Verona, le polemiche sui social

Sugli sviluppi della rete che ha fatto conquistare i tre punti alla squadra di Inzaghi, ora a +5 dalla Juve in attesa della gara contro la Salernitana, il difensore ha dato una gomitata in pieno petto a un avversario nell'area di rigore dell'Hellas Verona. Pochi secondi dopo, con il giocatore ancora a terra, Frattesi segna il gol decisivo. Sui social le critiche: "Nel caso qualcuno non lo avesse ancora capito, sì è proprio l'anno dell'Inter"; "A me piacerebbe sapere cosa sarebbe successo se al posto di Bastoni ci fosse stato Gatti".