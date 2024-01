Verso Inter-Juve: Inzaghi, il muro d'Europa e l'affare Sommer

Il conto alla rovescia è scattato: domenica 4 febbraio , San Siro sarà teatro di Inter - Juve , la supersfida. Non risulterà decisiva ai fini della conquista dello scudetto, trattandosi della ventitreesima giornata e ricordando la gara con l'Atalanta che la capolista recupererà il 28 febbraio, ma, di certo , misurerà le chances tricolori delle duellanti e metterà alla prova le due migliori difese del torneo . L'interista , attualmente è la più forte d'Europa. Fra Serie A, Premier, Bundesliga, Liga e Ligue 1, nessuna retroguardia risulta meno perforabile nei primi cinque tornei continentali. I numeri di Sommer , decisivo anche a Firenze e del suo reparto sono eloquenti: 10 gol subiti in 21 incontri, 13 gare su 21 senza accusare una rete al passivo che diventano 18 contemplando i 30 incontri ufficiali disputati dall'Inter dall'inizio della stagione. E, per finire, nell'ultimo quarto d'ora nessuno sinora è riuscito a segnare ai nerazzurri , la cui porta viene brillantemente difesa da Yann Sommer.

Inter, Sommer è un vero e proprio affare

Un autentico affare sotto ogni aspetto: nel 2022, Marotta aveva ingaggiato Onana a parametro zero; nell'estate 2023, l'ha ceduto al Manchester United per 52,5 milioni di euro, ai quali aggiungere 5 milioni di bonus, realizzando una spettacolare plusvalenza, da primato. Al suo posto, il club di Suning ha acquistato il cartellino del trentaquattrenne nazionale svizzero che alle spalle si è lasciato 360 presenze in Bundesliga e conta 87 partite con la massima rappresentativa elvetica. Costo dell'operazione: 6 milioni di euro. Per la sua bravura e per la costanza di rendimento, Sommer si sta dimostrando uno dei migliori portieri della Serie A. Una delle fondamenta del Muro d'Europa è lui.