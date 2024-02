Inzaghi e la videochiamata in Roma-Inter: cosa dice il regolamento

Inzaghi e la videochiamata, cosa dice l'articolo 21

Secondo l’articolo 21 del codice «i tecnici nei cui confronti è stata inflitta la squalifica non possono svolgere alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi la direzione con ogni mezzo della squadra, l’assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi». Appurato dagli ispettori che Inzaghi non si è recato negli spogliatoi, resterebbe solo da accertare l’esistenza e la natura di questa comunicazione. Una fattispecie parecchio complicata da dimostrare, anche alla luce della correzione di Farris. Chi potrebbe mai dare ora, in un eventuale interrogatorio, una versione differente?