L'esultanza di Bastoni in Roma-Inter: dedica speciale a una stella NBA

Bastoni dopo Roma-Inter

Così Bastoni a DAZN: "Primo tempo inguardabile, non eravamo mai sotto il profilo tecnico, fisico, mentale. Loro ci hanno mangiato il primo tempo, ma nell'intervallo il mister ci ha richiamato, era con noi in vivavoce. Nel secondo tempo siamo tornati noi e si è visto. Ci hanno divorato sotto tutti i punti di vista nel primo tempo, ripeto, ma abbiamo fatto uno switch mentale nell'intervallo".

Sull'esultanza, che non è passata inosservata, Bastoni ha spiegato: "Omaggio a Steph Curry, ogni volta che posso lo guardo. Mi è venuta così. Adrenalina pre Champions? Veniamo da una settimana importante, sappiamo cosa significa giocare la Champions, cosa significa arrivare fino in fondo, ma anche cosa significa perdere una finale. Lavoreremo per farci trovare pronti".