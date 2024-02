Inter, festa a sorpresa per Calhanoglu: giocatori scatenati in pista

L'8 febbraio Hakan Calhanoglu ha compiuto 30 anni . Un traguardo importante che però il centrocampista dell' Inter non ha potuto festeggiare dato che era nel pieno della preparazione per la partita contro la Roma , che si sarebbe giocata dopo due giorni. A regalargli una festa a sorpresa con i fiocchi ci ha pensato la moglie Sinem.

Calhanoglu, la festa per i 30 anni

La consorte ha affittato un locale a Milano e ha invitato tutti i suoi amici, compresi alcuni compagni dell'Inter come, Dumfries, Pavard, Klassen e De Vrij. Hanno messo al turco una benda sugli occhi per poi svelargli la sorpresa. Balli, musica e cori dell'Inter. In tutto questo anche un omaggio al campione del mondo Pavard che ha cantato la canzone Ramenez la coupe a la maison, "inno" della nazionale francese durante il Mondiale vinto nel 2018.