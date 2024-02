Diretta Roma-Inter: segui LIVE la partita di oggi

Roma e Inter si sfidano nel big match della 24ª giornata di Serie A. Prima sfida complicata per De Rossi sulla panchina giallorossa, dopo tre vittorie nelle prime tre contro Cagliari, Salernitana e Verona. Dall'altra parte Inzaghi punta ad aumentare il suo distacco in testa sulla Juve, al momento a +4 con una partita da giocare. Segui la sfida in diretta .

Lukaku, il grande ex della sfida

Romelu Lukaku – tre stagioni con l’Inter tra il 2019 e il 2023, segnando 57 gol in 97 presenze in Serie A – non trova la rete contro una squadra con cui ha giocato in precedenza nei big-5 campionati europei dal 25 febbraio 2018, con il Manchester United contro il Chelsea (vittoria per 2-1); con una rete, inoltre, il belga raggiungerebbe la doppia cifra realizzativa in nove dei suoi ultimi 10 campionati disputati.

Roma, i precedenti contro l'Inter

I giallorossi arrivano a questa sfida forti delle loro tre vittorie consecutive. Contro l'Inter, però, la Roma ha perso cinque delle ultime sei sfide in Serie A, incluse le ultime due senza segnare. Solo una volta nella competizione i giallorossi sono usciti sconfitti da tre match di fila contro i nerazzurri senza andare a bersaglio, tra il 1988 e il 1999, a cavallo delle gestioni Nils Liedholm, Luciano Spinosi e Luigi Radice.

Inter, la formazione ufficiale

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Amadeus su Roma-Inter: "La vedrò"

Cresce l'attesa per la finale di Sanremo, ma il conduttore Amadeus ha un altro pensiero per la testa: Roma-Inter, che vedrà nonostante i preparativi. LEGGI TUTTO

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Roma-Inter, la prima vera di De Rossi

Leggi il commento del Direttore del Corriere dello Sport-Stadio sul primo big match di De Rossi sulla panchina giallorossa. LEGGI TUTTO

Roma-Inter, dove vederla in tv e streaming

Ecco come seguire, in diretta tv o streaming, la sfida tra Roma e Inter. LEGGI TUTTO

Roma-Inter, Olimpico sotto la pioggia: la situazione

Meteo sfavorevole prima del big match tra De Rossi e Inzaghi: ecco le immagini.