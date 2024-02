Morata, niente di grave. Ma lui denuncia gli insulti sul web

Morata contro l'odio social: il suo post

Condizioni da monitorare e, ovviamente, Morata è in forte dubbio per l'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma il 20 febbraio contro l'Inter. Il centravanti sui social ha "esultato" ma ha anche criticato tutti quelli che lo hanno insultato sui social dopo l'infortunio. "Per fortuna non è nulla di grave" ha scritto Morata.