Inter, Thuram come Djorkaeff: il dato

Marcus Thuram ha aperto le marcature nel 4-0 dell'Inter sulla Salernitana al Meazza. Per l'attaccante francese è stato il decimo gol messo a segno nel suo primo campionato di Serie A . Il classe 1997, quindi, ha già raggiunto la doppia cifra: un traguardo oltrepassato solo una volta nella storia nerazzurra da un giocatore transalpino.

Thuram nella storia dell'Inter: ecco perché

Nella stagione 1996/97, infatti, ci era riuscito anche Youri Djorkaeff, anche lui alla prima stagione nel nostro Paese all'epoca. In quell'occasione l'ex trequartista era riuscito ad arrivare a quattordici reti totali in campionato. Il classe 1968 restò poi a Milano per tre anni, vincendo anche una Coppa Uefa.