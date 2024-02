Pagelle Inter: Carlos Augusto, sprint e assist

S. Inzaghi 7,5

Assalto interista deciso e preciso, dove il graffio alla Salernitana arriva dai titolarissimi Thuram e Lautaro. In nome di scelte che non vanno per il sottile.

Sommer 6

Quindicesima partita di campionato senza prendere gol. Non compare praticamente mai nella serata.

Pavard 6,5

Anche per lui, partita soft: l’ottava consecutiva dall’inizio in un 2024 che lo ha sempre visto titolare. Vicino al gol nel secondo tempo.

De Vrij 6,5

La marcatura su Tchaouna è tutt’altro che problematica. Sfiora due volte il gol di testa.

Bastoni 7

Spunta la sua capocciata dopo neanche due minuti: è il brivido iniziale, con Ochoa respingente, e lì comincia il tiro al bersaglio interista. Poi il lancio per Barella che prende la traversa.

Bauchanan (32’ st)sv

Dumfries 7

Partecipa alla goleada, ritrova la rete dopo un girone intero. Più l’assist conclusivo ad Arnautovic.

Barella 7

Ochoa ci mette del suo, ma resta l’errore sotto porta all’inizio. Per il resto mette molta corsa e dinamismo.

Calhanoglu 7

Apre spazi e inventa, come natura comanda al Calha ispiratore. Risparmiato nel finale in vista della Champions.

Asllani (21’ st) 6

Nemmeno nell’ultimo spicchio di partita l’Inter abbassa la pressione, e lui mantiene ordine.

Mkhitaryan 7

Presenza discreta in un lavoro tra le linee che lo manda anche al tiro. Gestione e sostanza, con un raggio d’azione non troppo largo.

Klaassen (15’ st) 6

Qualche iniziativa, sempre a ridosso dell’area della Salernitana.

Carlos Augusto 7,5

Il suo primo sprint basta e avanza per un’esultanza liberatoria: quella di Thuram, servito nel cuore dell’area. Poi la rimessa laterale che manda Lautaro al 2-0.

Thuram 7

Pasticcia all’inizio, prendendo il palo da un metro, ma nel secondo caso non perdona. Torna al gol a San Siro, dove non esultava dal 9 dicembre.

Sanchez (15’ st) 6

Un tiro di contro-balzo che è una buona occasione, dopo sei minuti dal suo ingresso.

L. Martinez 7

Traiettoria magica, una delle sue quando colpisce da quella posizione: il destro a girare è una specialità del Toro. Che nell’occasione arriva a 125 gol con l’Inter, all’ottavo posto di sempre, staccando Icardi.

Arnautovic (15’ st) 6,5

Mezzora positiva, con gol annullato e uno regolarissimo proprio allo scadere.