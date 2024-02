Invincibile Inter 4x4, Dea travolta: Inzaghi ha già in mano la seconda stella

È durissima la mazzata dell'Inter 4x4 all'Atalanta, travolta a San Siro dalla corazzata inzaghiana che inanella la terza vittoria di fila in campionato per 4-0 (Salernitana, Lecce. Atalanta), l'undicesima in undici partite disputate dall'inizio del 2024, autentico anno di grazia della Beneamata. Mancano ancora dodici giornate alla fine, eppure, dall'alto del +12 sulla Juve seconda, l'Inter protende già le mani verso la seconda stella. Oggi come oggi quest'Inter è invincibile. D'ora in avanti, gli esperti in materia possono già sbizzarrirsi per calcolare quando il ventesimo scudetto diventerà realtà. Al di là dei dubbi sul gol annullato a De Ketelaere e sul fallo di mani di Hateboer, registrati in due momenti diversi della partita, rimane impressionante la prova di forza dei nerazzurri di Milano, soprattutto se si pensa che l'Atalanta non perdeva dal 4 dicembre (3-0 incassato a Torino dai granata di Juric) e, fra campionato, Europa League e Coppa Italia, aveva collezionato 11 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta (con il Bologna, domenica di scena a Bergamo per un autentico spareggio Champions) subendo in tutto soltanto 9 gol. A San Siro ne ha presi quattro fra il 26' e il 71' e nel finale non vedeva l'ora che la partita finisse.