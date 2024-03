Barella si rotola a terra sul rigore in Inter-Genoa: i social impazziscono

MILANO - Il rigore concesso all'Inter non c'era, Ayroldi ha commesso tre errori in un solo episodio nonostante dal Var l'avessero richiamato per cambiare la decisione. In campo Gilardino e i giocatori del Genoa hanno protestato, sui social invece è nato il solito processo che non ha risparmiato né l'arbitro né Barella, accusato di aver simulato e accentuato il fallo .

I social attaccano Barella

In poco tempo il video dell'intervento di Frendrup su Barella è diventato virale, soprattutto quello del centrocampista che si rotola atterra in preda al dolore post tackle. Il web però non gli crede: "Non sa neanche dove toccarsi. Non sa come simularlo quel fallo. Prima si tocca la gamba, poi la schiena, poi rotola, è fantastico", scrive qualcuno, ironizzando. Qualcun altro fa paragoni: "E l'antisportivo sarebbe Pulisic?". Un utente invece confessa: "Sta provando le capriole per l'estate in Sardegna". Insomma, pioggia di prese in giro per l'interista.