Inter-Genoa, le pagelle nerazzurre: Barella incide, Thuram caldo

Tante cose buone, dall’assist per Asllani al rigore trasformato con freddezza. In più cuce il gioco tra centrocampo e attacco come gli chiede Inzaghi a gran voce.

Thuram (20’ st) 6,5

Al rientro dopo l’infortunio, entra nel migliore dei modi e si mostra già caldo abbastanza in vista dell’Atletico. A Bologna ci sarà il crash-test definitivo prima di volare a Madrid.

L. Martinez 6

Seppur non si prenda la briga di calciare il rigore, usa tutte le energie che ha in corpo per trovare l’ennesimo gol. Esce non pienamente soddisfatto e un po’ nervoso.

Arnautovic (31’ st) 6

Nel recupero potrebbe chiuderla anzitempo, ma il portiere avversario gli sbarra la strada.