Inter, quanto manca allo scudetto? Le ipotesi per l'aritmetica

L' Inter vede lo scudetto sempre più vicino dopo la vittoria esterna contro l' Udinese . Il vantaggio sulla seconda, il Milan , vincente contro il Lecce, rimane di 14 punti. La strada verso la seconda stella è sempre più spianata, manca solo la certezza aritmetica. Quanti punti mancano all'Inter per festeggiare lo scudetto?

Inter, quanti punti mancano per lo scudetto

Alla fine del campionato mancano sette giornate: se il Milan, oggi a 68 punti, dovesse vincere tutte le partite arriverebbe a un massimo di 89 punti. Perciò alla squadra di Inzaghi, ora a quota 82 punti, per avere l'aritmetica certezza di laurersi campione d'Italia basterebbero 8 punti nelle ultime sette giornate. L'Inter nella prossima giornata ospiterà il Cagliari a San Siro e, se dovesse vincere, si regalerà la possibilità di festeggiare lo scudetto nel derby contro il Milan. La partita contro i rivali di sempre sarebbe il primo match point per la squadra di Inzaghi. Se dovesse vincere contro il Milan, l'Inter sarebbe campione d'Italia con cinque giornate d'anticipo, come fatto dal Napoli nella scorsa stagione.