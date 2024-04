Frattesi al 95' stende l'Udinese, Inter a +14 sul Milan: scudetto vicino

Sembrava tutto fatto per il pareggio, ma all'ultimo secondo l'Inter riesce a portare a casa i tre punti. Finisce 2-1 per i nerazzuri alla Bluenergy Arena contro l'Udinese: Calhanoglu su rigore nel secondo tempo aveva riportato il match in parità dopo il gol del vantaggio di Samardzic nel finale della prima frazione. Frattesi all'ultimo secondo ha regalato la vittoria ai suoi. Il distacco con la seconda in classifica, il Milan, è di 14 punti e lo scudetto è sempre più vicino (clicca QUI per scoprire quanti punti mancano).