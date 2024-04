Sacchi, che attacco all'Inter: "Vincere con i debiti è barare"

Sacchi e la critica ad Inzaghi

Sacchi ha anche parlato dell'attuale ct dell'Italia e non solo: "Spalletti è come me, può fare bene. Mi rivedo tanto in lui, ma non è il solo. Apprezzo Sarri, Gasperini, Italiano e Pioli". Tornando a parlare dell'Inter, Sacchi ha aggiunto: "Inzaghi sta per vincere lo scudetto, si è evoluto. Ma in Champions contro l'Atletico Madrid ha sbagliato. Le formazioni spagnole vanno aggredite, la sua Inter si è difesa troppo. Ma crescerà, ha intrapreso la strada giusta".