"Valverde come Barella": i social notano l'incredibile paragone tra i gol

Barella come Valverde? Anzi, per essere precisi, Valverde come Barella? Molti hanno accostato la rete del centrocampista del Real Madrid - quella del 3-3 contro il Manchester City nell'andata dei quarti di Champions League - a quella del numero 23 dell'Inter nell'agosto del 2022 contro la Cremonese. In effetti sono simili per sviluppo azione e conclusione.