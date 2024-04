Real Madrid-Manchester City diretta, segui la sfida di Champions League LIVE

Tutto su Real Madrid-Manchester City

20:10

Madrid-City, i precedenti

Real Madrid e Manchester City si affronteranno nella fase a eliminazione diretta della Champions League per la terza stagione consecutiva, dopo essersi incontrate in semifinale nel 2021/22 e 2022/23. Nella prima occasione passò il Real che poi vinse il trofeo, nella seconda si qualificarono gli inglesi poi campioni a loro volta.

19:57

Real-City: le formazioni ufficiali

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Vinícius, Rodrygo. All. Ancelotti

Manchester City (4-1-4-1): Ortega; Gvardiol, Stones, Dias, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, Kovacic, Foden, Grealish; Haaland. All. Guardiola.

19:51

Real-City: dove vederla in tv e in streaming

Scopri tutto sulla partita di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, andata dei quarti di Champions in programma al 'Bernabeu': info, orario e canali per seguirla in tempo reale o in differita... (TUTTI I DETTAGLI)

Madrid (Spagna), stadio 'Santiago Bernabeu'