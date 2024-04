Inter, c'è il primo verdetto ufficiale: decisivo il pari della Juve con il Torino

Juve, addio aritmetico al sogno scudetto

La Juventus, terza in classifica, non può più arrivare prima. Naturale conseguenza: l'Inter sarà certamente prima (scudetto a un passo) o seconda. Motivo per cui, dato che si qualificano alla final four di Supercoppa Italiana la prima e la seconda in Serie A oltre alle finaliste di Coppa Italia, l'Inter ora non ha più dubbi (semmai ce ne fossero stati) rispetto al fatto che ci sarà per difendere il titolo conquistato contro il Napoli. Di pari passo, la Juve è ufficialmente fuori dalla lotta per lo scudetto dopo averlo conteso all'Inter per buona parte della stagione.