Torino-Juve 0-0 diretta: palo di Vlahovic, segui il derby e tutti gli aggiornamenti LIVE

18:27

22' - Locatelli rischia il giallo

Richiamo verbale di Maresca nei confronti di Locatelli: intervento intervento duro ai danni di Sanabria.

18:25

20' - Si riparte

Si riparte dopo una breve interruzione del gioco per permettere a Gatti di essere soccorso.

18:23

18' - Gatti a terra

Botta allo sterno per Gatti, che resta a terra.

18:18

13' - Locatelli pericoloso

Chiesa è ispirato. Attacca e serve Cambiaso, che tocca all'indietro per Locatelli: piattone destro in area di rigore. Alto.

18:15

10' - Il Torino attacca

Linetty attacco lo spazio e viene servito sulla fascia sinistra. Cross, Szczesny sicuro in presa alta.

18:12

7' - Palo della Juve con Vlahovic

Clamoroso palo colpito da Vlahovic, servito da Chiesa con un cross rasoterra dalla destra. Sinistro forte e impreciso dell'attaccante serbo. Si salva il Torino.

18:11

6' - Equilbrio in campo

Giropalla della Juve, il Torino si affida all'imbeccata immediata per Zapata. Regna l'equilibrio, per ora, allo stadio Olimpico Grande Torino.

18:07

2' - Juve in attacco

Chiesa, lob per McKennie: anticipato il centrocampista della Juve. Primo calcio d'angolo della partita.

18:06

1' - Partiti

Torino-Juventus è iniziata: partiti!

18:04

Il Torino darà il calcio d'inizio

Torino-Juve sta per iniziare.

18:03

Un minuto di raccoglimento per le vittime di Suviana

Dal rumore al silenzio che fa rumore. Si ricordano le vittime della tragedia nella centrale idroelettrica di Suviana.

17:59

Squadre nel tunnel

Squadre nel tunnel degli spogliatoi con l'arbitro Maresca.

17:56

Stadio Olimpico Grande Torino tutto esaurito

Tutto esaurito allo Stadio Olimpico Grande Torino. Spettacolo granata: sventolio di bandiere del Toro.

17:52

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Torino-Juve

Torino-Juve, ci siamo. Conto alla rovescia per il calcio d'inizio del derby della Mole.

17:42

Bremer a DAZN: "So quanto il derby è importante per il Torino"

Bremer a DAZN: "Al Torino ho passato quattro anni importanti. Sono stato bene. So cosa significa il derby, soprattutto per loro. Il Torino sta facendo un bel campionato. Zapata sta segnando tanti gol e cercherò di limitarlo al massimo possibile".

17:42

Zapata a DAZN: "Non mi interessa la sfida con Vlahovic"

Zapata a DAZN: "Non mi stimola la sfida con Vlahovic, mi stimola la partita davanti al nostro pubblico e cercare di conquistare i tre punti".

17:38

Giuntoli a DAZN: "Stiamo ripartendo ma ora non è tempo di fare piani"

Giuntoli a DAZN: "In questo momento non possiamo fare chissà quali piani. Il nostro budget sarà determinato da qualche eventuale vendita e dall'ingresso in Champions. Siamo arrivati a una situazione delicata, stiamo ripartendo. Allegri, lo ripeto, ha un anno di contratto e sta facendo un ottimo lavoro con i ragazzi. A fine anno ci siederemo ragioneremo con lui come è naturale che sia nel calcio".

17:35

Giuntoli a DAZN: "A fine anno parleremo con Allegri"

Giuntoli a DAZN: "Per quanto riguarda le parole di Elkann sono lusingato. Rappresentano un grande stimolo a dare sempre di più. Manna? Stiamo parlando con lui per capire quale sarà il suo futuro, nel rispetto del nostro club. Siamo in linea con gli obiettivi che volevamo raggiungere. Stiamo lavorando per questo, abbiamo valorizzato giovani e abbasto i costi. Allegri ha un altro anno di contratto. A fine anno ci metteremo seduti per parlare con lui".

17:30

Juric a DAZN: "Regaliamoci una vittoria"

Juric a DAZN: "Non è facile scegliere contro la Juve. Ho cercato di scegliere in funzione delle nostre caratteristiche e dove non arriviamo con il fisico dobbiamo arrivare con il cuore. Spero di rompere questo tabù della non vittoria contro la Juve in questa gara, sarebbe un bel regalo".

17:27

Torino, il "tabù delle prime tre" da sfatare

Il Torino ha perso cinque delle ultime sette partite contro squadre che iniziavano la giornata in Serie A nelle prime tre posizioni (2V); l’ultima volta che, invece, ha sfidato la Juventus nei primi tre posti in classifica in campionato risale al 3 aprile 2021, pareggiando 2-2 in casa (Leggi tutte le curiosità statistiche)..

17:20

Juve a caccia del quarto successo consecutivo contro il Torino

La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 17 partite di Serie A contro il Torino (13V, 4N) e ha vinto le ultime tre, ma in questa serie positiva non è mai arrivata a quattro successi consecutivi; nella competizione i bianconeri non sono mai arrivati a 18 partite senza sconfitte contro i granata (17 anche tra dicembre 1995 e novembre 2014). (Leggi tutte le curiosità statistiche).

17:10

Juve, la "bestia nera" del Toro

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Torino in Serie A: 77 successi bianconeri, a fronte di 35 vittorie granata e 45 pareggi (Leggi tutte le curiosità statistiche).

17:00

Tifosi bianconeri a Superga: cosa è successo

Nella notte c'è stato il blitz di un gruppo degli ultras bianconeri a Superga. Leggi tutto

16:50

Torino-Juve, le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Vojvoda; Bellanova, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Masina, Lovato, Ilic, Sazonov, Kabic, Lazaro, Okereke, Savva, Ciammaglichella. Allenatore: Juric.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Yildiz, Iling-Junior, Kean, Miretti, Weah, Rugani, Alcaraz, Djalo, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Allegri.

16:45

Si avvicina il fischio d'inizio di Torino-Juve

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Torino-Juventus. Le due squadre si affronteranno a partire dalle 18 per la trentaduesima giornata di Serie A.

Stadio Olimpico Grande Torino - Torino