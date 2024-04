Inzaghi e il rinnovo di contratto con l'Inter: "Qui sto bene"

Simone Inzaghi ha ricevuto il premio Enzo Bearzot presso il salone d'onore del Coni. L'allenatore nerazzurro, infatti, si è presentato all'evento in programma a Roma dopo il pareggio del Meazza maturato contro il Cagliari , dove ha parlato anche del suo futuro .

Inter, le parole di Inzaghi sul contratto

Queste, infatti, le dichiarazioni del tecnico sul contratto: "L’Inter mi ha dato tanto in questi tre anni. Siamo cresciuti e abbiamo fatto un grande percorso. Sono passati tre anni, ho fatto tante partite e abbiamo vinto tanti trofei. Alla fine dell’anno ci sederemo e parleremo. Non ci saranno problemi per continuare questo percorso insieme".

Il commento di Marotta: "Rinnovo di Inzaghi è fisiologico"

All'evento era presente anche Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, che ha parlato del rinnovo dell'allentatore: "Le società sono fatte da tanti professionisti. In lui trovavamo sia le qualità professionali e anche quelle umane, che sono più importanti delle prime. Abbiamo fatto questa scelta con tranquillità, visto quello che aveva fatto con la Lazio. La scelta di rinnovare il contratto sarà fisiologica. È il profilo migliore che noi cerchiamo nel nostro presente e nel nostro futuro". Il dirigente, infine, ha anche parlato del proprio contratto con i nerazzaurri: "Il mio termina nel 2027, quindi la soglia è 70 anni. In quel momento dovrò fare una valutazione generale e prendere una decisione. Cerchiamo di continuare fino a quel momento a vincere insieme".