Il record di Conte è salvo: a quanti punti può arrivare l'Inter

Dopo il pareggio contro il Cagliari , l' Inter non potrà più raggiungere il record di punti in un singolo di campionato di Serie A . Il primato, dunque, rimane alla Juventus di Antonio Conte , capace di arrivare a quota 102 nella stagione 2013/14.

Inter, sfuma il record di 102 punti

I nerazzurri possono comunque arrivare in tripla cifra e in particolare a 101 punti. Come? La squadra di Simone Inzaghi, arrivata a 83 punti in 32 giornate, dovrà vincere tutte le sei partite di campionato rimaste a disposizione.