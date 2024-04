Inzaghi riceve il premio Enzo Bearzot: "Grazie a chi mi ha permesso di essere qui"

Simone Inzaghi ha ricevuto il premio Enzo Bearzot , arrivato alla sua tredicesima edizione e organizzato dall'Unione Sportiva ACLI con il patrocinio della Figc, presso il Salone d'Onore del CONI a Roma. Questo il commento dell'allenatore dell' Inter : "E' sempre emozionante tornare a Roma, poi in una platea come questa..Sono orgoglioso di ricevere un premio intitolato a Bearzot".

A Inzaghi il premio Bearzot: "Ai ragazzi dico che con il sacrificio quotidiano si può raggiungere ogni obiettivo"

Inzaghi ha poi continuato: "Grazie all'Us Acli, alla Federazione, all'Ansa, all'Inter, al mio staff, ai miei giocatori, a tutti quelli che si sono alternati in questi anni e che mi hanno permesso di essere qui. [...] Vedo le immagini di Bearzot e mi viene in mente quando io e mio fratello giocavamo a calcio in cameretta sperando di diventare come Paolo Rossi. Ci abbiamo sempre creduto, mio fratello ha vinto anche un mondiale e per questo ai ragazzi dico che con il sacrificio quotidiano si può raggiungere ogni obiettivo". Durante la cerimonia sono stati consegnati anche il premio alla carriera a Livio Berruti e quello intitolato a Stefano Farina all'arbitro Matteo Marcenaro.