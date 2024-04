Inter, invasione ad Appiano Gentile prima del derby: inconveniente per Dumfries

Grande entusiasmo ad Appiano Gentile: i tifosi dell'Inter hanno riempito in massa il centro sportivo nerazzurro per caricare la squadra in vista del derby di domani contro il Milan: sfida che potrebbe essere decisiva per la vittoria del titolo. Più di 2000 tifosi si sono dati appuntamento nel quartier generale nerazzurro, intonando cori e caricando i giocatori.