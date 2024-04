Festa Inter, striscione di Dumfries contro Theo Hernandez: bufera social

Dopo aver conquistato la 28esima vittoria in campionato contro il Torino di Ivan Juric, è definitivamente esplosa la festa Scudetto dell'Inter di Simone Inzaghi. Prima a San Siro e poi per le strade di Milano, con i giocatori nerazzurri che stanno attraversando gradualmente la folla. Il protagonista che non ti aspetti è Denzel Dumfries, a cui è stato consegnato uno striscione provocatorio, che richiama un'iconica copertina del videogioco GTA 5 e rappresenta un chiaro sfottò nei confronti del milanista Theo Hernandez. Il derby non è ancora finito.