Festa Scudetto Inter diretta, segui il programma LIVE

Ci siamo: oggi il giorno della festa scudetto dell'Inter. Alle 12.30 la gara contro il Torino al Meazza e poi tutti in città a fare festa per il tricolore e la seconda stella conquistata dopo la vittoria nel derby di lunedì contro il Milan.

Tutto pronto per il fischio d'inizio

Grande atmosfera sugli spalti, le squadre sono pronte a entrare in campo. Alle 12.30 il calcio d'inizio di Inter-Torino.

Inter, la stima delle persone in città

In tutto per le strade si stimano circa 50 mila persone. Il percorso prevede anche il passaggio davanti alla sede societaria di Viale della Liberazione, prima dell’ingresso - sempre a passo d’uomo e tra due ali di folla - nel cuore della città.

Inter, i dettagli della festa

Tutto pronto per la grande festa. Prima la partita e poi al via l'organizzazione. Tifosi vip e un San Siro tutto tricolore: alle 16 due pullman scoperti sfileranno per otto chilometri fino a Piazza Duomo. Gran finale dalle 21 alla Terrazza. (LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO)

Inter-Torino, formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Augusto; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Lovato, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Zapata. Allenatore: Ivan Juric.

Inter, prima il Torino e poi la festa

La partita contro il Torino è in programma alle ore 12.30 e al triplice fischio sarà festa in città per la seconda stella. Domenica di grande entusiasmo per i tifosi dell'Inter a Milano.

