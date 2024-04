Festa Inter, Inzaghi scatenato: il coro per Thuram fa impazzire i tifosi

Inzaghi scatenato sul pullman dell'Inter, l'allenatore partecipa al coro per Thuram

Simone Inzaghi scatenato sul pullman scoperto dell'Inter, che sta raggiungendo Piazza Duomo per festeggiare il 20° Scudetto con tutto il popolo nerazzurro. Fanno impazzire i tifosi le immagini dell'ex allenatore della Lazio, che continua a riprendere con il suo cellulare il bagno di folla, fino a partecipare ai cori lanciati dai supporters interisti. Uno di questi non poteva che essere dedicato a Marcus Thuram, attaccante che ha fatto registrare un rendimento incredibile sotto la gestione Inzaghi: 14 gol e 12 assist stagionali per il francese. E allora, legittimo che i tifosi dell'Inter cantino "Siam venuti fin qua per vedere segnare Thuram!".