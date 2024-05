Zhang, il commento sui social dopo il passaggio dell’Inter a Oaktree

MILANO - Dopo il passaggio ufficiale del club nelle mani di Oaktree e la conclusione dell'era Suning, in casa Inter si pensa al futuro ma non ci si dimentica del passato né dei trofei e delle soddisfazioni raccolte sotto la gestione di Steven Zhang , celebrato dall'esterno nerazzurro Dimarco con un post sui social ai quali ha risposto lo stesso ex presidente.

Inter a Oaktree, il commento di Zhang al post di Dimarco

"Grazie Steven. Non dimenticheró mai quello che hai fatto per me e per i nostri colori. Tutti insieme abbiamo riportato l’Inter dove merita di stare e questo rimarrà per sempre", ha scritto Dimarco su Instagram chiudendo il messaggo con le emoji di due stelle, quelle appena conquistate dall'Inter con la vittoria del suo 20° scudetto. Un post che ha portato lo stesso Zhang a rompere il silenzio in cui si era chiuso dopo il passaggio del club nelle mani di Oaktree: "Fede, ti voglio bene" la risposta dell'ormai ex presidente interista, con un cuore a corredo.