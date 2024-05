Inter, Frattesi sui social: "Non riesco a dormire, ho gli incubi"

Dopo il pareggio con il Verona al Bentegodi , Davide Frattesi ha pubblicato una storia su Instagram in piena notte con una foto di Simone Perilli , secondo portiere del club gialloblù. L'ex Pordenone, infatti, è stato protagonista di un'ottima prova contro l'Inter, tanto che il centrocampista ha commentato: "Non riesco a dormire stanotte, ho gli incubi".

La risposta di Perilli a Frattesi sui social

Il titolare dell'Hellas per tutto l'anno è stato Montipò, ma all'ultima giornata Baroni ha regalato una chance all'ex Pordenone. Perilli ha deciso quindi di parare di tutto al calciatore nerazzurro (e non solo) alla sua prima presenza in questo campionato e ha anche risposto sui social a Frattesi: "E immagina che ieri manco me so impegnato più de tanto".