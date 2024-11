Guarin: "All'Inter bevevo prima delle partite. In Brasile anche 70 birre a notte"

Fredy Guarin , ex centrocampista colombiano che ha militato, tra le altre, anche nell' Inter , ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato dei problemi con l'alcol che l'hanno accompagnato per tutta la sua carriera: " Mi ubriacavo due giorni prima della partita, poi arrivavo in campo e le cose andavano . Lavoravo più di quando non bevevo, forse per il senso di colpa. Bevevo a casa, al ristorante, in discoteca e cercavo compagnia. Champagne ovunque, le migliori modelle ... Sapevo che stavo sbagliando".

Guarin: "Ero completamente immerso nell'alcol, non c'era un limite"

"Sentivo che non c'era un limite - ha proseguito ai microfoni di Los Informantes di Caracol Televisioner - ero completamente immerso nell'alcol. Il mio agente e io ci siamo detti: "Bisogna andare via, non si può più restare a Milano". Poi la parentesi in Cina e il trasferimento al Vasco da Gama, in Brasile: "Sono stati sei mesi che mi hanno fatto sentire I'uomo più felice del mondo... 50, 60, 70 birre in una notte. E arrivata la pandemia, non c'erano gli allenamenti. Non c'era paura. Andavo nelle favelas, stavo con una ragazza qualsiasi e mi abbandonavo completamente. Ubriaco andavo a cercare il pericolo. Adrenalina, vedere le armi, il movimento: non percepivo il rischio. Mi addormentavo e mi svegliavo con la birra accanto, per poi ubriacarmi di nuovo. Vivevo al 17esimo piano, mi ero disconnesso dalla vita e la mia reazione fu quella di buttarmi. C'era una rete sul balcone, saltai e mi ributtò indietro".