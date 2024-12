Dove vedere Bayer Leverkusen-Inter in tv? DAZN o Sky, streaming e orario

In Germania alla ricerca degli ottavi . L'Inter, unica squadra che ancora non ha subito gol in questa Champions League, si reca alla BayArena per sfidare il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Una partita con vista ottavi: infatti, una vittoria porterebbe i nerazzurri a 16 punti in classifica, qualificandola già virtualmente per la seconda fase senza passare dai playoff.

Bayer Leverkusen-Inter, l'orario

Bayer Leverkusen-Inter andrà in scena oggi, martedì 10 dicembre, alle ore 20:45 alla BayArena di Leverkusen.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Inter in diretta tv

Bayer Leverkusen-Inter sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport. Non è prevista nessuna diretta tv in chiaro, su TV8, Rai o Mediaset, per questo evento.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Inter in streaming

Bayer Leverkusen-Inter sarà visibile live in streaming sulle applicazioni di Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibile su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della BayArena in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Xabi Alonso e Inzaghi

BAYER LEVERKUSEN (3-5-2): Hradecky; Tapsoba, Hincapie, Tah; Frimpong, A.Garcia, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Tella, Wirtz. All. Xabi Alonso.

A disposizione: Kovar, Lomb, Belocian, Hawighorst, Mukiele, Arthur, Andrich, Onyeka, Schick, Alajbegovic, Terrier, Stepanov.

Indisponibili: Amine Adli, Boniface, Hofmann. Squalificati -. Diffidati: Frimpong, Aleix Garcia.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All. S.Inzaghi.

A disposizione: Martinez, Calligaris, Aidoo, Dimarco, Buchanan, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Arnautovic, L.Martinez.

Indisponibili: Acerbi, Dumfries. Squalificati: -. Diffidati: S.Inzaghi