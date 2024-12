Infortunio Barella, lieve elongazione: esito degli esami e tempi di recupero

Nicolò Barella in dubbio per la sfida dell'Inter con il Como. Il centrocampista nerazzurro era uscito nel finale della sfida vinta per 0-6 in casa della Lazio, nella quale ha trovato il gol del momentaneo 0-3. Nei giorni seguenti Barella si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno evidenziato una lieve elongiazione.