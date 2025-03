 Inter, Nico Paz dice sì: le mosse dei nerazzurri

La disponibilità del giocatore c’è, Nico Paz vorrebbe giocare nell’Inter, ma adesso tocca al club nerazzurro trovare la mossa giusta per superare gli ostacoli. Il ventenne argentino è uno dei talenti più cristallini messi in vetrina dal nostro campionato, c’è ancora un bel po’ di strada da percorrere per portarlo a Milano, anche se la società di Viale della Liberazione parte quantomeno da una buona posizione. Da un lato c'è il già citato assenso del diretto interessato, dall’altro c'è il proficuo lavoro portato avanti dal vicepresidente, Javier Zanetti , che vanta un’amicizia di lungo corso con il padre del giocatore, Pablo Paz, con il quale ha dato vita a un assiduo corteggiamento per smuovere le preferenze e intavolare l’inizio della trattativa. I due hanno parlato a lungo sabato pomeriggio, quando il dirigente interista si è recato al Sinigaglia per assistere a Como-Venezia e soprattutto per perorare la propria causa in chiave mercato.

Il doppio canale

Il canale preferenziale che ha smosso le acque è ormai assodato, ma l’Inter per portare a compimento la trattativa ha bisogno di compiere ulteriori passi. Ossia quelli che potrebbero rivelarsi decisivi. Oltre ai nerazzurri o al possibile interesse di altri club di primissima fascia, Nico Paz dal canto suo ha di fronte l’alternativa di rimanere al Como oppure di tornare al Real Madrid. Nel primo caso c’è un club guidato dalla proprietà più ricca, vogliosa di costruire un progetto vincente a stretto giro, nel secondo caso tornerebbe nella società più titolata al mondo (dove è arrivato nel 2016, dalle giovanili del Tenerife) con il rischio di diventare uno dei tanti e dover sgomitare con i campionissimi già presenti in rosa nel suo ruolo. I madrileni vantano la recompra e il 50% in caso di futura vendita, con la possibilità di potersi riprendere il cartellino per 9 milioni l’estate prossima, 10 milioni nel 2026 e 11 milioni nel 2027. Inoltre va ricordato che il Como ha la possibilità di offrire una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni, proprio con l’obiettivo di cancellare qualsiasi opzione nelle mani delle merengues in merito al cartellino del talento sudamericano.

La strategia nerazzurra

L’Inter dunque si ritrova a giocare una doppia partita, potendo trattare successivamente sia con il Como in caso di perentoria accelerazione dei lariani sia con il Real Madrid, magari offrendo qualcosa in più della società italiana per convincere gli spagnoli alla cessione. Un dettaglio non indifferente riguarda proprio il Como, che puntando in alto per le prossime stagioni non ha in programma di privarsi del proprio pupillo, a meno di offerte alquanto corpose. Il profilo di Nico Paz ha fatto subito breccia tra i vertici di Oaktree, desiderosi di creare valore tramite una rosa ringiovanita, ma anche Simone Inzaghi ha espresso il suo profondo gradimento a livello tattico. Il tecnico piacentino sta già pensando di potergli cucire addosso i panni della mezzala offensiva, aggiungendo qualità alla produzione offensiva della squadra tramite un lavoro mirato con il giocatore che permetterebbe a Nico Paz di crescere ancora e plasmarsi proprio alla luce della sua giovane età.