Como, la verità sulla clausola di Nico Paz

Nico Paz ancora protagonista. Il talento argentino ha firmato l’assist che ha permesso ad Assane Diao di segnare la rete decisiva contro il Napoli, confermando le sue qualità. Un’altra prestazione importante per il classe 2004, che alla sua prima stagione in A ha letteralmente conquistato tutti, non solo a Como. Tante infatti le società che si sono interessate alle sua prestazioni, a partire dall’Inter. Javier Zanetti conosce bene il papà del ragazzo con cui si sente molto spesso e al quale ha già manifestato la stima per il calciatore. Il Como, da parte sua, sogna di trattenerlo ancora e ha già studiato una formula da sottoporre al Real. Secondo gli accordi presi la scorsa estate, gli spagnoli vantano una percentuale sulla rivendita e possono riacquistarlo per 8 milioni nel 2025, 9 nel 2026 e 10 nel 2027.