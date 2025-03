Inzaghi e la spiegazione dell'espulsione: "Chiedo scusa, vi dico come è andata"

Simone Inzaghi, intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Inter-Udinese, ha commentato la vittoria della squadra nerazzurra in quel di San Siro: "Abbiamo fatto un primo tempo splendido, avremmo meritato più di due gol di vantaggio. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato benissimo, ma fino al gol di Solet non avevamo rischiato nulla, poi abbiamo smesso di giocare e in queste partite si rischia sempre".