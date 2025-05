Tananai e la clamorosa esultanza per Inter-Barcellona diventata virale

La partita tra Inter e Barcellona è entrata di diritto nella storia. Una sfida che ha appassionato anche i tifosi neutri che si sono goduti al calcio in una delle sue massime espressioni. Pensate vivere una partita dal carico emotivo come quella di San Siro su un volo intercontinentale. C'è chi l'ha fatto e si tratta di Tananai. Il cantante e grande tifoso dei nerazzurri si stava recando a Osaka, in Giappone, mentre le squadre sono scese in campo per la semifinale di ritorno di Champions League. Tananai si è "armato" di birra, maglia dell'Inter e Pc per seguire la sua squadra anche a 10mila metri di altezza.