L'Inter prende in giro il Barcellona sui social: la citazione diventa virale

MILANO - Leggenda e storia si mescolano a San Siro in un turbinio di emozioni: l'Inter batte 4-3 il Barcellona e stacca il pass per la semifinale di Champions League. Un risultato clamoroso, folle: il 7-6 complessivo per i nerazzurri manda in estasi i tifosi che, il prossimo 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, accompagneranno Simone Inzaghi e i suoi ragazzi verso un sogno. Festa sul campo, sugli spalti e sui social: ecco come gli account social del club campione d'Italia hanno celebrato l'approdo all'ultimo atto della Coppa dei campioni.