Barella e la frase urlata a Chiffi dopo il rigore concesso a Pedro. La secca replica dell'arbitro

Barella, la frase urlata a Chiffi per il rigore concesso a Pedro: "Mi sto giocando la vita"

"Sta con le mani così, spiegami come fa essere rigore?", ha subito urlato Barella all'indirizzo di Chiffi, mimando il gesto di Bisseck con le mani dietro la schiena. "Ascoltami, stai tranquillo", ha risposto l'arbitro veneto, convinto di quanto visto poco prima al monitor. Ma Barella, come raccontato dall'estratto andato in onda durante la trasmissione "Open Var" su DAZN, non ne ha voluto sapere, complice il peso dei punti in palio: "Sto tranquillo, mi sto giocando la vita", ha aggiunto. A nulla è servito, perché Chiffi ha chiuso così la conversazione con il capitano dell'Inter: "Anche noi, noi sempre! Fermati, è così. Lo apre e lo lascia, fa il movimento", ha precisato.