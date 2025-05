Inter-Lazio diretta, segui la partita di Serie A

Aggiorna

MILANO - Una serata da non perdere e occhio puntato su San Siro. Inter-Lazio è una sfida che porta punti scudetto e punti Champions. Stasera possono arrivare i primi verdetti. La squadra di Inzaghi corre ancora contro il Napoli quando mancano due giornate alla fine. I biancocelesti invece sono in piena lotta per l’Europa. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

19:34 Lotito a vedere Sinner Il presidente biancoceleste mai presente in trasferta. Ha assistito alla finale degli Internazionali d'Italia tra Sinner e Alcaraz. Appena finita la partita via a casa per vedere la sua Lazio contro l'Inter. Tennis Lotito agli Internazionali per Sinner-Alcaraz 19:21 Lazio con voglia di riscatto: pesa il 6-0 dell’andata La Lazio ha rimediato 6 gol nella gara d’andata contro l’Inter e l’ultima volta in cui ha incassato più reti da parte dei nerazzurri in una stagione di Serie A risale al 1965/66 (sette). C'è voglia di rivincita tra i ragazzi di Baroni.

19:13 Inter-Lazio, arbitra Chiffi Il direttore di gara di questa sera è Chiffi di Padova. Meli e Alassio gli assistenti. Quarto uomo: Marcenaro. Al Var c’è Di Paolo. 19:07 La Lazio bene in trasferta I biancocelesti hanno fatto meglio fuori casa che all’Olimpico. Sono 11 le trasferte vinte in questa stagione. Il record alla Lazio è proprio di Simone Inzaghi, oggi nerazzurro, con 12. 19:03 Dove vedere Inter-Lazio in tv Il match è in programma alle ore 20:45. Qui tutte le info su dove vederlo in tv e in streaming. 19:02 Inter-Lazio, a San Siro un match fondamentale Il regalo del Genoa ha riaperto il discorso scudetto. L’Inter va a caccia della vittoria, così come la Lazio che lotta per un posto in Europa. Alle 20:45 il fischio d’inizio del match. Stadio Meazza, Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA