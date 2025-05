Dove vedere Inter-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

L'Inter per tenere aperto il duello scudetto fino all'ultima giornata, la Lazio per restare attaccata alla Juve di Tudor e al quarto posto in classifica, che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League. Dopo essersi portati a -1 dal Napoli, i nerazzurri possono mettere ulteriore pressione sulla squadra di Conte e sperare in un passo falso di Lukaku e compagni. I biancocelesti, dal canto loro, sono in svantaggio negli scontri diretti con la Vecchia Signora e devono difendersi da Roma e Bologna.