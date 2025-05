Classifica Serie A, corsa Champions e Europa League: tutti i verdetti e cosa cambia dopo la 37ª giornata

ROMA - Si deciderà nell'ultima giornata di Serie A la corsa alla Champions League (e alle altre competizioni Uefa) con Juve, Roma e Lazio ancora in corsa per il quarto e ultimo pass riservato al calcio italiano per l'Europa delle big (già qualificate Napoli, Inter e Atalanta mentre è ormai fuori dai giochi il Bologna, battuto dalla Fiorentina, che è comunque certo di giocare la prossima Europa League grazie al trionfo in Coppa Italia).

Corsa Champions, la situazione dopo la 37ª giornata

A 90' dal termine del campionato favorita nella corsa alla Champions League è la Juve di Igor Tudor, che grazie al successo ottenuto contro l'Udinese tra le mura amiche dello Stadium conserva per ora il quarto posto in classifica. A un punto dai bianconeri c'è la Roma di Claudio Ranieri che grazie alla vittoria dell'Olimpico contro il Milan ha scavalcato la Lazio di Marco Baroni, ora sesta a -1 dai giallorossi dopo il 2-2 di San Siro contro l'Inter. Al momento la Juve andrebbe in Champions, la Roma in Europa League e la Lazio in Conference (ma i biancocelesti potrebbero ancora essere raggiunti dalla Fiorentina, che è a -3 ma in vantaggio negli scontri diretti e chiuderà il campionato sul campo dell'Udinese).

Il calendario di Juve, Roma e Lazio nell'ultimo turno

Si deciderà tutto all'ultima giornata di campionato, con la Juventus padrona del proprio destino: se vincerà a Venezia chiuderà infatti il campionato al quarto posto e staccherà il pass per la Champions League. La Roma concluderà invece il proprio torneo sul campo del Torino, mentre la Lazio ospiterà il Lecce e dovrà vincere sperando in un passo falso delle concorrenti. Non più possibile un arrivo con le tre squadre a pari punti (sarebbe stata la classifica avulsa a decidere), mentre in caso di due formazioni appaiate a decidere saranno nell'ordine punti fatti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale e reti realizzate in totale. La Lazio è in svantaggio negli scontri diretti sia con la Roma (un ko e un pari) che con la Juve (sconfitta a Torino e pari all'Olimpico) mentre i bianconeri e la Roma hanno pareggiato sia all'andata che al ritorno e se arrivassero pari a decidere sarebbe la differenza reti generale (+22 al momento per la squadra di Tudor e +19 per quella di Ranieri) e successivamente il numero totale di gol realizzati (55 al momento quelli della Juve e 54 quelli della Roma).

