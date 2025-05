TORINO - È il giorno di Juve -Udinese , match valido per la 37esima e penultima giornata di Serie A . All' Allianz Stadium , i bianconeri di Tudor sfidano i friulani di Runjaic che non hanno più nulla da chiedere alla loro stagione. Locatelli e compagni , al contrario, mettono nel mirino i tre punti che valgono tantissimo per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League . Segui la diretta del match sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio .

Locatelli serve per Kolo Muani : controllo perfetto del francese che calcia in porta ma trova la provvidenziale deviazione di Okoye che manda la sfera in corner.

Errore di Cambiaso che regala un calcio d'angolo all' Udinese . I friulani non ne approfittano e perdono palla: Conceicao prova la ripartenza, steso da Lovric . Giallo per il centrocampista sloveno.

Alberto Costa dribbla Solet nei pressi della linea di fondo e si guadagna un buon fallo: punizione per i bianconeri, poi non sfruttata.

20:42

Juve-Udinese, tutto pronto allo Stadium

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: ancora pochi minuti e si parte!

20:35

Kabasele: "L'Udinese vuole onorare il campionato"

Le parole del difensore bianconero ai microfoni di Dazn prima della partita allo Stadium: "Trovare le motivazioni è semplice quando giochi in uno stadio del genere, contro una squadra del genere. Abbiamo perso una partita che non dovevamo perdere contro il Monza, oggi faremo quello che dobbiamo fare per onorare il campionato e riscattarci. In questa stagione volevo giocare di più, come ogni giocatore, ma oggi parto titolare contro una grande squadra e devo fare il mio per aiutare la squadra".

20:30

Tudor carica la Juve: "Non dobbiamo sbagliare niente. L'Udinese è una squadra seria"

"Noi padroni del nostro destino? Conta qualcosina, ma va guadagnato tutto in campo perché non bisogna sbagliare niente contro una squadra seria, messa bene in campo. I ragazzi sono motivati e dobbiamo focalizzarci sulla voglia di fare più di loro". Così l'allenatore della Juve, Igor Tudor, presenta ai microfoni di Dazn il match dello Stadium contro l'Udinese. "Darà un'occhiata agli altri risultati questa sera? Assolutamente no, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e a fare bene sul campo, il resto non conta nulla".

20:20

Juve in campo con la nuova maglia

La 'Vecchia Signora' sfiderà l'Udinese con la nuova maglia, l'home kit per la stagione 2025/26. Un design innovativo e rivoluzionario quello di Adidas con i loghi in colore rosa e una rivisitazione completa delle classiche righe verticali bianconere.

20:10

Juve, Di Gregorio: "Servirà una grande partita per raggiungere il nostro obiettivo"

Le dichiarazioni del portiere bianconero ai microfoni di Dazn nel pre-partita: "Oggi il destino è nelle nostre mani? Parlerei di voglia di riuscire a raggiungere questo traguardo. Servirà una grande partita. Tudor ha detto che quando è arrivato eravamo in un buco nero? Il mister è arrivato in un momento no ma la squadra ha sempre dato tutto sia in campo che in allenamento".

20:00

Juve, riecco Bremer: primo allenamento con il pallone

Il difensore brasiliano sta rientrando dall'infortunio al ginocchio subito a inizio stagione: l'obiettivo è quello di tornare per il Mondiale per Club

19:50

Juve-Udinese, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Costa, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, McKennie, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Vlahovic, Adzic, Weah, Douglas Luiz, Turicchia, Rouhi, Gil Puche, Mbangula. Allenatore: Tudor.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Sanchez, Palma, Pafundi, Giannetti, Zemura, Modesto, Pizarro. Allenatore: Runjaic.

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Preti – Cipressa

IV Uomo: Bonacina

VAR: Pezzuto

AVAR: Maresca

19:40

Juve, già oggi può essere Champions: tutte le combinazioni

I bianconeri di Tudor possono festeggiare già oggi la qualificazione in Champions League. Ecco come:

Tudor può staccare il pass per l'Europa dei grandi se batte l'Udinese ma, al contempo, deve sperare che la Lazio venga battuta a San Siro dall'Inter e che la Roma faccia lo stesso nello scontro diretto dell'Olimpico con il Milan. Sono sufficienti i ko delle due romane? Non proprio. Oltre alle gare di Milano e Roma, la 'Vecchia Signora' deve sperare che il Bologna non faccia risultato pieno al 'Franchi' contro la Fiorentina.

Se solo una di queste condizioni non dovesse verificarsi, la qualificazione alla prossima Champions si deciderebbe negli ultimi novanta minuti.

19:30

Juve, i convocati di Tudor con l'Udinese

Il club bianconero ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro l'Udinese: assenti Bremer, Cabal, Milik, Koopmeiners, Kalulu, Thuram e Savona. Rientra invece Yildiz dopo la squalifica di due giornate.

I convocati:

Perin, Alberto, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Veiga, McKennie, Adzic, Kolo Muani, Weah, Pinsoglio, Douglas Luiz, Cambiaso, Di Gregorio, Turicchia, Rouhi, Gil Puche, Mbangula.

19:20

Da Vlahovic a Conceicao: per chi sarà l’ultima partita allo Stadium con la Juve

19:10

Juve, lo Stadium risponde sempre: stagione da un milione di tifosi

