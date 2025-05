Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, la Roma vuole tenere vivo il sogno Champions . Dopo una rimonta clamorosa partita con l'arrivo in panchina di Claudio Ranieri , i giallorossi si ritrovano ancora con la possibilità di entrare tra le prime quattro a due giornate dalla fine del campionato . Per il penultimo turno di Serie A, il Milan torna all'Olimpico dopo la finale di Coppa Italia persa in settimana contro il Bologna . Segui la partita su Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

La Roma passa subito in vantaggio. In un ambiente ancora emozionato per l'omaggio a Claudio Ranieri, i giallorossi passano avanti. Soulé conquista e crossa da calcio d'angolo, Mancini anticipa di testa Tomori e la mette dentro. Il difensore va poi a festeggiare con l'allenatore e i giocatori in panchina.

Mancini perde il pallone, Pulisic riparte in velocità e con una finta manda a terra N'Dicka. Si accentra, altra finta di tiro, cede il pallone a Joao Felix che però viene murato, come lui Jimenez e poi la palla va alta.

Nonostante la sconfitta subita in settimana nella finale di Coppa Italia contro il Bologna, il Milan arriva da tre vittorie di fila in campionato e in questa stagione di Serie A non ha mai ottenuto quattro vittorie consecutive. L’ultima volta che ha fatto registrare almeno quattro successi di fila in campionato risale al periodo tra marzo e aprile 2024 (cinque in quel caso).

Non sarà della partita Artem Dovbyk: l'ucraino ha accusato un affaticamente muscolare e salterà la sfida contro il Milan. Nonostante problemi vari, alla sua prima stagione in Serie A, l'attaccante della Roma finora ha segnato 12 gol in campionato. Un risultato importantissimo dato che negli ultimi 90 anni solo due giocatori hanno realizzato più gol con la maglia della Roma alla stagione d’esordio in Serie A: Pedro Manfredini, con 16 reti nella stagione 1959/60, e l’ex di giornata Tammy Abraham, 17 gol nella stagione 2021/22.

Proprio per l'assenza di Artem Dovbyk, Claudio Ranieri si è visto costretto a rivoluzionare il reparto offensivo della Roma: ecco come cambia.

Uno degli ultimi treni della Roma per la Champions passa per l'Olimpico: per alimentare il sogno, servono i tre punti contro il Milan. Scopri tutto sulla sfida valida per la penultima giornata di Serie A: info e canali per seguirla in tempo reale.

Sugli spalti dell'Olimpico per il big match tra Roma e Milan ci sarà anche il figlio del presidente Ryan Friedkin. Non è ancora certa la presenza del padre Dan: tutti i dettagli .

Moncada a Dazn: "Siamo delusi dalla stagione ma ora abbiamo ancora più fame per lavorare. Abbiamo fatto alti e bassi tra Europa, campionato e Coppa Italia. Mi dispiace veramente per i tifosi. Conceicao? Abbiamo fiducia in lui, ha fatto tutto per noi e non era facile. Lo supportiamo poi faremo un punto della situazione. Abbiamo creato Milan Futuro per creare giocatori, sette di loro hanno giocato in prima squadra. La categoria non è così importante per noi. Abbiamo creato tanti giocatori e vogliamo fare così, quindi giocherà in Serie D. Lee Congerton? Non lo conosco, non ho sentito questo rumor sul ds".

Roma-Milan, con circa 68.100 tifosi all'Olimpico, registrerà il record assoluto di presenze rispetto all'attuale capienza dello stadio Olimpico. Superata Roma-Feyenoord della stagione 2023/24. Come in occasione della partita europea con gli olandesi, anche stasera il settore distinti nord ovest, solitamente riservato agli ospiti, è stato aperto ai tifosi giallorossi per via del divieto di trasferta imposto ai danni dei tifosi del Milan.

Sfida speciale anche per Mats Hummels che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato alla fine di questa stagione. Il ds della Roma Ghisolfi ha premiato il difensore tedesco con una maglia speciale per le 645 presenze in carriera. "Un campione che abbiamo avuto l'onore di avere con la nostra maglia. In bocca al lupo per il tuo futuro": questo il messaggio dello speaker.

Oggi sarà una partita speciale per Claudio Ranieri, alla sua ultima da allenatore della Roma all'Olimpico. Al momento della lettura delle formazioni, lo speaker ha detto: "Patrimonio del nostro calcio, applaudito in tutti gli stadi del mondo, grazie per aver detto sempre ci sono". E poi è partita la standing ovation di tutto l'Olimpico.

Un pre partita emozionantissimo per Claudio Ranieri : la Curva Sud ha esposta la coreografia dedicata all'allenatore che è scoppiato in lacrime e ha ringraziato tutti. Tanti cori e striscioni sparsi per l'Olimpico dedicati a Sir Claudio. Commozione anche per i giocatori, anche per gli infortunati Pellegrini, Dybala e Dovbyk che sono in panchina.

Ranieri, l'ultima volta speciale all'Olimpico

Quella contro il Milan sarà una partita speciale per la Roma, non solo per il valore in classifica e per la storia di un grande classico del calcio italiano, ma anche perché sarà l'ultima sfida di Claudio Ranieri all'Olimpico. Al termine di questa stagione, l'allenatore dei giallorossi si ritirerà per entrare in società. Questa sarà anche la sua 500ª partita da allenatore in Serie A: diventerà così il 12° tecnico a raggiungere questo traguardo nella storia del campionato. Domenica saranno trascorsi esattamente 34 anni e 251 giorni dal suo esordio da allenatore in Serie A che risale al 9 settembre 1990 con il Cagliari contro l’Inter, da una sponda all'altra di Milano per la sua prima e 500esima partita.

Cresce l'attesa per Roma-Milan

Tutto pronto allo Stadio Olimpico per il penultimo turno di campionato: la Roma sfiderà il Milan nella sfida fondamentale in chiave Champions League. Fischio d'inizio in programma alle 20:45.

