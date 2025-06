Fabregas-Inter, non è finita: cosa sta succedendo a Londra

Fabregas-Inter: non è finita. Nonostante le parole del presidente del Como, Mirwan Suwarso ("Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club”), in queste ore il direttore sportivo dei nerazzurri, Piero Ausilio , è volato a Londra per cercare di convincere Fabregas . L'impresa non sarà semplice.

Fabregas: "Credo molto nel progetto a lungo termine del Como"

Lo stesso Fabregas, dal palco di SWXS London, ha dichiarato: "Ho iniziato con questo club perché pensavo a un progetto a lungo termine. Non voglio finire la mia carriera in un club dove c’è un progetto per uno o due anni, e poi termina tutto. Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono arrivato qui da giocatore e sono molto, molto felice perché qui posso lavorare nel modo che voglio. Abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa ambizione".

Fabregas: "Condivido la stessa visione con il presidente Suwarso"

Fabregas ha inoltre commentato: "Il presidente mi permette di lavorare come voglio, nel modo in cui vedo le cose. Fortunatamente condividiamo la stessa visione, lo stesso obiettivo, che è arrivare il più in alto possibile. Insieme siamo diventati davvero una buona squadra, in una piccola città, in un piccolo club, perché siamo ancora un piccolo club, ma con grandi, grandissime ambizioni per il futuro". Parole che sembrerebbero di chiusura all'Inter che, però, non molla la presa. Si continua a trattare.