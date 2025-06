Marc Marquez prende in giro l'Inter: il 5-0 del Psg colpisce ancora

La finale di Champions persa malamente dall'Inter non finisce di lasciare scorie e a provocare prese in giro. L'ultimo sfottò ai nerazzurri in queste ore arriva da Marc Marquez, pilota ufficiale della Ducati nella MotoGp. Lo spagnolo, in un video pubblicato dal canale ufficiale Youtube del Ducati Lenovo Team, appare serio mentre parla durante una riunione tecnica della squadra: "Prima di iniziare il meeting - dice il leader del mondiale 2025 - io faccio le mie cose e questo weekend ho fatto uno studio sulla gomma anteriore. Non so se è giusto o no, ma è venuto così".