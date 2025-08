Inizia alla grande il pre campionato dell' Inter : vittoria per 7-2 nel testa in famiglia contro la neonata Inter Under 23 . Primi con in nerzzurro per i nuovi acquisti Bonny e Luis Enrique. A sbloccare la sfida è Spinaccè per la seconda squadra, ma l'autogol di Kamate riporta tutto in parità. Cinque minuti e l'Inter passa in vantaggio con Bonny , ma Dumfries regala il pallone del pareggio a Mosconi . Asllani riporta avanti la squadra di Chivu su rigore e Lautaro cala il poker prima della fine del primo tempo. Nella ripresa i gol di Pio Esposito , Luis Enrique e Calhanoglu .

12:21

Finisce Inter-Inter U23: 7-2 per la squadra di Chivu

Con la rete di Calhanoglu, si chiude il test in famiglia tra Inter e Inter U23: 7-2 il risultato finale.

12:21

90' - Gol di Calhanoglu, Inter-Inter U23 7-2

Gloria anche per Hakan Calhanoglu: tiro da fuori area con il destro, portiere battuto.

12:11

80' - Raimondi salva su Palacios

Grandissima occasione per Palacios al centro dell'area: tiro respinto da un grande riflesso di Raimondi.

12:03

72' - Cooling break

Piccola pausa per e due squadre: l'Under 23 ne approfitta per fare tre cambi, entrano Sarr, Venturini e Garonetti.

11:55

64' - Gol di Luis Enrique, Inter-Inter U23 6-2

E il sesto gol dei nerazzurri arriva con il nuovo acquisto Luis Enrique, alla prima rete con la maglia dell'Inter. Sugli sviluppi di un corner, il brasiliano fa partire il suo destro da fuori area e la mette sotto la traversa.

11:49

58' - Ci prova Thuram

Continua ad attaccare l'Inter alla ricerca del sesto gol: stavolta ci prova Thuram a calciare dal limite dell'area, ma il pallone finisce alto.

11:41

50' - Gol di Pio Esposito, Inter-Inter U23 5-2

Dopo cinque minuti dal suo ingresso in campo, Pio Esposito segna subito il gol del 5-2. Cross basso dalla sinistra di Dimarco per l'attaccante ex Spezia che la mette dentro.

11:36

46' - Inizia il secondo tempo: Chivu cambia tutta la formazione

Inizia il secondo tempo di Inter-Inter-U23. Questa la nuova formazione di Chivu che ha fatto 11 cambi: Di Gennaro; Pavard, Acerbi, Palacios; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zalewski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.

11:18

45' - Finisce il primo tempo

Termina un primo tempo scoppiettante tra Inter e Inter U23 con ben sei gol: si chiude la prima frazione sul doppio vantaggio per la squadra di Chivu.

11:14

41' - Gol di Lautaro, Inter-Inter U23 4-2

Prima sfiorano il gol, poi lo trovano: l'asse Sucic-Lautaro regala il doppio vantaggio a Chivu. Un altro lancio del croato per il capitano che aggancia e la mette dentro con un tocco morbido.

11:12

39' - Occasione per Lautaro

Funziona bene l'asse Sucic-Lautaro: lancio lungo del croato per il capitano appena dentro l'area, Lautaro controlla e calcia di controbalzo, pallone alto di poco.

11:05

32' - Gol di Asllani su rigore, Inter-Inter U23 3-2

Bonny on fire: grande cavalcata, salta due uomini, sterzata in area e fallo, rigore netto. Dal dischetto si presenta Asllani che non sbaglia, spiazza il portiere e riporta subito avanti l'Inter.

11:02

29' - Gol di Mosconi, Inter-Inter U23 2-2

Brutto errore di Dumfries che regala la palla del vantaggio all'Under 23: retropassaggio di testa dell'olandese che però sbaglia la misura e regala un assist al bacio per Mosconi che non può sbagliare.

12:55

22' - Ci prova Dumfries

Ora l'Inter continua ad attaccare con Dumfries che sfila velocissimo sulla destra e tenta il tiro, ma viene respinto.

10:49

16' - Gol di Bonny, Inter-Inter U23 2-1

Primo gol in nerazzurro per Bonny che regala il vantaggio alla squadra di Chivu nel test in famiglia. Lautaro libera l'ex Parma, il primo tiro viene respinto, al secondo non sbaglia.

10:44

11' - Autogol di Kamate, Inter-Inter U23 1-1

Dura poco il vantaggio dell'Inter U23: Kamate viene pressato sulla propria trequarti da Bastoni e fa un retropassaggio nello specchio della porta, ma pesca Melgrati fuori dai pali.

10:42

9' - Gol di Spinaccè, Inter-Inter U23 0-1

Dopo il miracolo di Sommer, passa in vantaggio l'Inter U23: ripartenza veloce sulla sinistra, cross al centro per Spinaccè che anticipa il portiere e la mette dentro.

10:40

7' - Sommer salva l'Inter

Mosconi si invola a tu per tu contro Sommer che salva l'Inter respingendo con un grande intervento il mancino dell'avversario.

10:38

5' - Occasione per Carlos Augusto

Carlos Augusto prova ad approfittarne di una respinta troppo corta della difesa dell'U23: prova il tiro da dentro l'area e il pallone finisce largo di poco.

10:33

1' - Inizia la partita

Inizia l'amichevole tra Inter e Inter U23.

10:22

Inter-Inter U23, dove vederla in tv e in streaming

Prima amichevole della pre season dell'Inter che esordisce nel test in famiglia contro la neonata Inter U23: info e canali per seguire la partita.

10:18

Inter U23, la formazione ufficiale

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Re Cecconi, Prestia, Alexiou; Cinquegrano, Berenbruch, Bovo, Kamate, Cocchi; Mosconi, Spinaccè. All: Vecchi.

10:17

La formazione ufficiale dell'Inter

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Sucic, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Lautaro. All: Chivu

10:15

Inter-Inter U23, attesa per la prima amichevole dei nerazzurri

Tutto pronto ad Appiano Gentile per la prima amichevole della pre season dell'Inter: test in famiglia per la squadra di Chivu contro la neonata Inter U23, allenata da Vecchi. Calcio d'inizio in programma alle 10:30.

BPER Training Centre in memory of Angelo Moratti - Appiano Gentile