Dove vedere Monaco-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Torna in campo la squadra di Chivu dopo la vittoria contro l'Under 23. Trasferta a Montecarlo per i nerazzurri: tutte le info per seguire l'amichevole
Dove vedere Monaco-Inter in tv? Dazn o Sky, orario© Inter via Getty Images
2 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo la goleada nella prima amichevole pre stagionale ad Appiano Gentile contro la neonata Under 23, torna in campo l'Inter. Prima amichevole all'estero per la squadra di Chivu che sarà impegnata a Montecarlo contro il Monaco. Avversario di livello, affrontato anche nell'ultima Champions League e che parteciperà anche alla prossima edizione del torneo, impreziosito dai colpi di mercato Ansu Fati e Paul Pogba. Manca meno di un mese all'inizio della stagione dei nerazzurri che partirà contro il Torino il 25 agosto: prima dell'inizio, altre due amichevoli contro Monza e Olympiacos.

Monaco-Inter, l'orario dell'amichevole

Monaco-Inter si disputerà oggi, venerdì 8 agosto, alle ore 20 allo Stade-Louis II di Monaco.

Dove vedere Monaco-Inter in diretta tv

L'amichevole tra Monaco e Inter sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in differita su NOVE a partire dalle 21:30. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Amichevole Monaco-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Sarà possibilie seguirla in streaming e in differita anche sull'app e il sito ufficiale di NOVE. Potrete seguire l'amichevole in diretta anche sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

