Dove vedere Monaco-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo la goleada nella prima amichevole pre stagionale ad Appiano Gentile contro la neonata Under 23, torna in campo l 'Inter . Prima amichevole all'estero per la squadra di Chivu che sarà impegnata a Montecarlo contro il Monaco . Avversario di livello, affrontato anche nell'ultima Champions League e che parteciperà anche alla prossima edizione del torneo, impreziosito dai colpi di mercato Ansu Fati e Paul Pogba . Manca meno di un mese all'inizio della stagione dei nerazzurri che partirà contro il Torino il 25 agosto: prima dell'inizio, altre due amichevoli contro Monza e Olympiacos .

Monaco-Inter, l'orario dell'amichevole

Monaco-Inter si disputerà oggi, venerdì 8 agosto, alle ore 20 allo Stade-Louis II di Monaco.

Dove vedere Monaco-Inter in diretta tv

L'amichevole tra Monaco e Inter sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in differita su NOVE a partire dalle 21:30. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Amichevole Monaco-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Sarà possibilie seguirla in streaming e in differita anche sull'app e il sito ufficiale di NOVE. Potrete seguire l'amichevole in diretta anche sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.